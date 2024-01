Katarzyna Cichopek zniknie z "M jak miłość"? Produkcja komentuje

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym prowadzącym - czytamy we wspólnym oświadczeniu Kurzajewskiego i Cichopek opublikowanym na Instagramie.

Kasia Cichopek zniknie z "M jak miłość"?

Zanim w 2020 roku Kasia Cichopek dołączyła do grona prowadzących "Pytania na śniadanie" jej rola w serialu TVP stała się już kultowa. Chociaż dla scenarzystów byłby to nie mały problem, by pozbyć się z obsady serialu jednej z kluczowych postaci, to perypetie bohaterów, już nie raz udowodniły, że wszystko jest możliwe. Głos w sprawie przyszłości serialowej Kingi Zduńskiej postanowiła zabrać osoba związana z produkcją "M jak miłość", czyli Karolina Baranowska, która odpowiada za PR serialu.