Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz w "Pytaniu na Śniadanie". Internauci jeszcze nie widzieli, a już PSIOCZĄ: "STRZAŁ W KOLANO"

Zamiast do Pytania na Śniadanie dawać Panią Dowbor, to można by było utworzyć jakiś ciekawy program z prowadzącą w roli głównej właśnie Panią Dowbor, np. program z objazdem do ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić w różnych sprawach i Pani Katarzyna mogłaby ich wspomagać w załatwianiu różnych spraw, np. w sądach, urzędach i innych instytucjach. Wiele ludzi, szczególnie starszych potrzebuje takiej pomocy, bo trudno im się poruszać w obecnym świecie. Do takiej misji ta Pani by się nadawała, a ludzie oglądający taki program czerpaliby też doświadczenie i to by się im w życiu przydało. Ewentualnie misja pomocy ludziom w depresjach, a nawet w szponach nałogów, ewentualnie program o spełnianiu marzeń.