Katarzyna Dowbor nagle ROZPŁAKAŁA SIĘ w "Pytaniu na Śniadanie". Interweniował Filip Antonowicz: "Bardzo cierpiał"

Wadą zwierząt jest to, że żyją krócej od ludzi (...) Ja o mojego berneńczyka walczyłam... Ciężko mi o tym mówić, bo to był mój najukochańszy pies, walczyłam trzy tygodnie. Bo to był rak płuc. I w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę mu pomóc odejść, bo on już nie jadł, umierał z głodu po prostu, mimo, że codziennie robiłam mu kroplówki. Długo odkładałam tę decyzję, ale doszłam do wniosku, że muszę mu ulżyć, bo bardzo cierpiał. Nie chodziło o koszty, chociaż były ogromne, chodziło o to, żeby nie cierpiał - powiedziała, a z jej oczu płynęły łzy.