Katarzyna Dowbor ujawnia KULISY powrotu do TVP i odpiera słowa krytyki: "Hejterzy NIE MAJĄ POWODU, by mi coś wyrzucać"

Katarzyna Dowbor reaguje na "niemiłą plotkę" i ujawnia kulisy zatrudnienia w "Pytaniu na śniadanie"

Katarzyna Dowbor o hejcie

(...) Hejterzy nie mają powodu, by mi coś wyrzucać, ponieważ nie zajęłam nikomu miejsca. To moje miejsce zostało zajęte. A ludzie próbują teraz porównywać. Mówią: "Jak panią wyrzucili z "Nasz nowy dom", to tak pani płakała".

Katarzyna Dowbor reaguje na krytykę swoich stylizacji

(...) Rozbawiło mnie, że jakaś inna stylistka, bliżej mi nieznana, zaatakowała mój image - nie mnie, tylko ciuchy, w jakie jestem ubierana. Napisała, że to "niemodne", że "tak ubierają się starsze panie". (...) Nie będę przecież się ubierała jak małolata , bo to dopiero byłoby śmieszne - nawiązuje do krytycznych uwag Karoliny Domaradzkiej.

(...) Pisanie, że rurek już się nie nosi to jakaś bzdura. Zresztą nie miałam na sobie żadnych rurek, tylko obcisłe spodnie, w jakich chodzi teraz większość kobiet. Jestem ubierana idealnie do figury. Rozbawił mnie więc ten komentarz, a najbardziej rozbawiły wpisy ludzi, którzy się oburzyli. Ale tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Cały czas tłumaczę, że "Pytanie na śniadanie" to program poranny, śniadaniowy, który ma pomóc widzom dobrze zacząć dzień i nie ma tu miejsca na rewię mody, kuse spódniczki, odkryte brzuchy, itd. Poza tym, jaki byłby szacunek dla osób, które to oglądają? Często są to ludzie, którzy rano przebywają w domu, bo nie muszą już jeździć do pracy. Obrażałabym te kobiety, gdybym przyklejała sztuczne rzęsy, robiła sobie czarne grube kreski zamiast brwi i dopinała sztuczne włosy - tłumaczy.