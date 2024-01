TYLKO NA PUDELKU: Karolina Domaradzka ocenia stylizacje Katarzyny Dowbor z "Pytania na Śniadanie": "PRZYKRO SIĘ NA TO PATRZY"

Karolina Domaradzka o stylizacjach Katarzyny Dowbor z "PnŚ": "Kolorystyka i fasony, jakie prezentuje na sobie w programie, to zupełna pomyłka"

Na pierwszy plan wysuwa się powtarzalna konstrukcja stylizacji czyli prosta marynarka, wąskie spodnie oraz buty na płaskiej podeszwie - zaczęła. Nie widzę w tej metodzie nic złego, bo dobrze jest mieć swój ulubiony szablon, według którego tworzy się komfortowe w noszeniu stylizacje, ale na miłość boską, jest XXI wiek, a Pani Kasia występuje w telewizji. Kolorystyka i fasony, jakie prezentuje na sobie w programie, to zupełna pomyłka, chyba że styliści zapragnęli zrobić z niej "królową minimalizmu" i przy pomocy nudnych, niemodnych i do bólu mdłych stylizacji odwrócić uwagę od jej wyjątkowej osobowości. Przykro się na to patrzy. Mam wrażenie, że ten styl pasuje bardziej do koloru kanapy w studio, zamiast do Katarzyny Dowbor.

Jeżeli jest to umyślny zabieg, czyli próba dostosowania ubioru prowadzącej do oczekiwań widowni programu śniadaniowego, który kierowany jest przede wszystkim do "przeciętnych Polek", to odczytuję go jako tragedię czasów, w których żyjemy. Katarzyna Dowbor znana jest przecież z zamiłowania do żywych kolorów, wzorów i wyrazistych stylizacji, w których zawsze wygląda obłędnie. Pokazując w programie autentyczność, mogłaby przekazać widowni również miłość do zabawy modą i to by przynajmniej miało jakąś funkcję edukacyjną. A tak, mamy panią Kasię w jeszcze jednej monotonnej beżowej marynarce i zero perspektyw na ewolucję stylu Polek, które uznają, że skoro "pani w telewizji" nosi rurki, to one też są modne... - zakończyła.