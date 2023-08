Katarzyna Figura otwiera się na temat choroby: "Byłam chodzącym trupem. Zaczęłam wymiotować CZARNĄ KRWIĄ"

Katarzyna Figura opowiedziała, jak piekło, które zgotował jej były mąż, odbiło się na jej córkach

W ostatnio udzielonym wywiadzie Katarzyna Figura wróciła wspomnieniami do zakończonego oficjalnie dopiero w 2021 roku małżeństwa. Gwiazda wyznała, że życie u boku Kaia Schoenhalsa poważnie odbiło się na samopoczuciu i zdrowiu ich wspólnych pociech: Koko i Kaszmir. Dopiero po przeprowadzce do Trójmiasta codzienność mamy i córek powoli się unormowała.

Katarzyna Figura otwiera się na temat problemów zdrowotnych. Przerażające słowa aktorki

W rozmowie z magazynem "Viva!" 61-latka nie ukrywała, że to jednak ona była tą najbardziej poszkodowaną w całej sytuacji. Przez lata, żyjąc u boku kata, nabawiła się poważnych problemów zdrowotnych. Pewnego razu, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, trafiła nawet do szpitala.

Uświadomiłam sobie, że w ten sposób mój organizm wyrzucił całą nagromadzoną przeszłość, całe to zło i stres kilkudziesięciu lat... To wszystko kumulowało się we mnie, zabijając mnie od środka.