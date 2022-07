Katarzyna Glinka będzie się sądzić z byłym narzeczonym o ALIMENTY: "Chcę zadbać o bezpieczeństwo finansowe naszego syna"

Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki zaczęli spotykać się pod koniec 2018 roku. Ich uczucie okazało się na tyle silne, że po zaledwie sześciu miesiącach związku biznesmen poprosił aktorkę o rękę i to w wyjątkowo spektakularny sposób - na scenie Teatru Kwardat, tuż po zakończeniu sztuki, której była gwiazdą. Rok później na świat przyszedł ich syn Leo . Rodzinna sielanka nie potrwała jednak zbyt długo...

W sobotę do mediów dotarła wiadomość, że związek Katarzyny i Jarosława przeszedł do historii. Nieoficjalnie mówi się, że od dłuższego czasu zmagali się z kryzysem, którego ostatecznie nie udało im się przezwyciężyć. Dokładny powód zerwania zaręczyn nie został podany do publicznej wiadomości, ale w kuluarach krążą jednak pogłoski, że Katarzyna miała się "poważnie zawieść" na Jarosławie.