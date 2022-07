Katarzyna Glinka potwierdza, że ZERWAŁA ZARĘCZYNY z ojcem swojego dziecka! "Brak mi słów, by to komentować"

Choć Katarzyna Glinka wytrwale chroniła własnej prywatności przed tabloidami, to niedawno coraz częściej mówiło się o rzekomym kryzysie w jej związku. Dotąd aktorka dementowała pogłoski, jakoby ona i ojciec jej młodszego syna przeżywali trudne chwile, odpierając medialne pogłoski. Niestety wygląda na to, że nad ich relacją mimo wszystko w pewnym momencie zawisły ciemne chmury.

Oficjalny powód zerwania zaręczyn co prawda nie pada, jednak dziennik donosi, że para zmagała się z "poważnymi kryzysami" od czasu, gdy na świat przyszedł ich synek. Co więcej, rok temu Bieniecki miał nadwyrężyć jej zaufanie, a aktorka bardzo mocno to przeżyła, przez co dziś mają już praktycznie nie mieć ze sobą kontaktu.