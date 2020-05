Katarzyna Glinka zachwala PÓŹNE MACIERZYŃSTWO: "Nie przejmuję się aż tak bardzo tym, co piszą w poradnikach"

Mama 31 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

No ok, ale jednak ktoś kiedyś musi posprzątać, zrobić obiad, iść na zakupy,ogarnąć po prostu do. Następna co nic nie robi i jest poprostu idealnie. Mam dwójkę dzieci, niestety robię dużo w domu Ale nie narzekam i tak jest dobrze. Chociaż czasem sa nie grzeczni 🤭🤫