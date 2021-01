Katarzyna Glinka pozuje topless i rozprawia na temat swojej figury: "Lubię siebie w wersji slim" (FOTO)

Dzidka 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Wszystkie to robia dla kasy. Nie oszukujmy sie, ze wlazimy im z buciorami do kuchni, sypialni, zagalady do wozkow ich dzieci, upiekszamy sie I odchudzamy z nimi tylko dlatego, ze nasze" gwiazdy" sa ekshibicjonistkami albo maja "misje". Poczytajcie o ich zarobkach na insta. One moga do roboty nie chodzic. Lwia czesc ich przychodu, to wasze klikanie. Im Was wiecej tym stawka za reklame wyzsza.