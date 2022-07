Katarzyna Glinka SUGESTYWNIE zabiera głos po rozstaniu: "Piękne słońce przede mną"

Sandra 43 min. temu zgłoś do moderacji 79 50 Odpowiedz

Wiem, że spadną na mnie gromy i teksty że gdzieś tam było inaczej. Trudno, napiszę to. To jest największa głupota, zachodzenie w ciąże po rozwodzie. Na dodatek z pierwszym facetem po rozstaniu. Kończy się tak, że macie dwoje czy ileś tam dzieci z dwoma facetami. Nigdy tego nie zrozumiem. Rozwiodlas się, ok, masz jakiegoś faceta, spoko. Idź do kina, na piwko, bzyknij się ale po co od razu ciąża i wspólne mieszkanie? To jest jakieś chore. Zamiast zaleczyć rany, skupić się na sobie, na dzieciach, które już są to ktoś sobie bierze kolejnego chłopa i robi kolejne dziecko. Nie rozumiem dlaczego?🤷i nie mówię tu o Glince ale mam takich sytuacji na pęczki wokół.