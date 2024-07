Katarzyna Grochola zabrała wnuka na specjalny pokaz "Nigdy w życiu". Były uśmiechy, uściski i WYPAD NA DYMKA (ZDJĘCIA)

Maja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wnuk jest dorosly. To ze pali to nie jej wina. On na pewno wie o szkodliwosci dymka. Moj ojciec palacz mlodo zmarl na raka pluc, mowil ze gdyby mogl wrocic czas to nigdy by nie wzial papierosa do ust. A i tak moje dwie siostry pala od mlodosci. Tak wybraly...