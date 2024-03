Katarzyna i Marcin Bosaccy już są PO ROZWODZIE! Rozprawa trwała zaledwie... 34 minuty

Eella 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Dlatego ja nie potrafię tak żyć w różowych okularach, misiowac mężowi, ślepo, bezgranicznie ufać i np mieć wspólne konto albo zrezygnować z pracy w imię jedynej roli, prowadzenia domowego ogniska. No po prostu nie. Kocham ale muszę też się czuć w jakiś sposób zabezpieczona. W razie draki mam oszczędności i dobrą pracę więc sobie bez problemu poradzę. Ktoś powie że kalkuluję, że to nie miłość, nie obchodzi mnie to, to zdrowy rozsądek. Już moja siostra tak się dała omamić, po ciężkich studiach w domu tylko siedziała i dzieci rodziła. Och jaka to była para, do czasu. Zostawił ją z trójką dzieci, był czas że nie miała gdzie mieszkać i co jeść po prostu. Zwaliła się na głowę naszej matce która mnie całe lata krytykowała że pracuje i moje kilkuletnie dziecko nie ma jeszcze rodzeństwa. Siostry mi było szkoda więc ją wspomoglam, opłaciłam jej kurs prawa jazdy i dwa kursy zawodowe żeby stanęła na nogi. Dzieciom też przez pół roku płaciłam obiady w przedszkolu i szkole. Jakoś się ogarnęła ale mieszka u matki czego jej szczerze współczuję bo to była duża rola naszej matki że ją tak wysterowala. Tylko jej zrzedzila za uszami, kiedy dziecko, kiedy braciszek, a zajmij się domem, mąż musi mieć obiad, dziecko mamusię. Jeszcze się wprowadziła do tego dziada do mieszkania po jego dziadku które było całe do remontu. Oddała mu kupę kasy, co dostała od ojca na prezent ślubny. Oczywiście wszystkie faktury z tego remontu wziął na siebie, nigdzie ani wzmianki że siostra mu dała połowę równowartości tego mieszkania.