Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala. Wcześniej odmówiono mu pomocy: "Pacjentów traktują tam jak TRĘDOWATYCH"

Inf 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przepraszam, ale nie mogę czytać tych wypocin. Pani K. znana i takie słownictwo? To po pierwsze. Po drugie, nie wnikam w zachowanie personelu, mogło być niegrzeczne, ale w obliczu pandemii każdy obawia się o swoje życie. Więc skoro została poproszona o opuszczenie placówki powinna to bezzwłocznie wykonać. Obowiązuje zakaz odwiedzin, nieważne czy to placówka prywatna czy państwowa. Zarazić się można wszędzie. Po trzecie, mąż nie wymagał dzięki Bogu reanimacji, więc mógł zostać sam. A co się tyczy bólu, no niestety atak kamicy woreczka żółciowego jest niezwykle bolesny, nie przeczę. Domyślam się z opisu objawów. Jeżeli przeszedł po podaniu odpowiedniej kroplówki i nie trzeba było od razu operować to całe szczęście. Niektórzy czekają do następnego ataku, bo niechcą się operować. Tak więc, jeżeli ma się zgłosić do trzech dni, to dlatego, żeby zoperować zanim się "przenosi". Kto jest w temacie wie o czym mowa. Proszę wierzyć, nieraz to trwa długimi miesiącami zanim się ktoś zdecyduje, dopóki go znów ból do tego nie skłoni. Tak więc proszę nie robić niepotrzebnej tragedii, wyżywać się na personelu medycznym, bo wiedzą co robią. Nastały ciężkie czasy i życzę dużo zdrowia abyśmy ten okres pandemii przetrwali w zdrowiu, bez niepotrzebnych nikomu sensacji.