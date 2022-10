Katarzyna Sokołowska, Maja Sablewska z torebką za 60 tysięcy i inni celebryci lansują się na evencie (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach rodzimi celebryci nie mieli co narzekać na brak okazji do brylowania przed obiektywami paparazzi. We wtorek lwy i lwice salonowe ruszyły tłumnie na premierę najnowszego filmu Lecha Majewskiego - Brigitte Bardot cudowna. Gwiazdami wieczoru niewątpliwie były Weronika Rosati w bieli oraz Joanna Opozda w czerni.