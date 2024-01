Katarzyna Sokołowska urodziła syna w wieku 49 lat. Teraz wspomniała o poprzedniej ciąży: "Nie udało się jej utrzymać i PORONIŁAM"

Beata. przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam, że to jest piękna historia. To dziecko jest wyczekane i chciane, a tylko oni wiedza przez co musieli przejść. Ludzie starają się latami o dziecko, a każda próba zakończona niepowodzeniem to ogromne obciążenie psychiczne. Takich par jest w Polsce bardzo dużo, a nie każdego stać na in vitro. Więc zamiast tak siać hejt, trzeba po ludzku im pogratulować, że spełniło się ich marzenie.