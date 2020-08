Katarzyna Warnke broni tęczowych flag na warszawskich pomnikach: "Nie ma w nich NICZEGO, co mogłoby kogoś obrazić"

Gosc 17 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Jesli najpierw jest sie czlowiekiem pani Katarzyno to po co afiszowac sie emblematami typu flaga? Jesli najpierw jest czlowiek to nalezaloby oddac chwałę czlowiekowi, ludziom ktorzy walczyli dla innego czlowieka aby kazdy mogl zyc w wolnej Polsce, wolnej dla Ciebie i Mnie. Wolnej bo jesli masz ochote wywiesic sobie majtki na balkonowym sznurku to mozesz to uczynic, nikt slowa nie powie ale jesli te same majtki powiesisz na klamce ktora dostepna jest dla wszystkich licz sie z tym ze zranisz czyjes uczucia, zaburzysz lad, zasady, spotkasz się z dezaprobata, ograniczysz komus wolnosc. Dlatego zostal przyjety jakis ogolny porzadek zycia zeby nie zaburzac go innym.