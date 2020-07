Qczaj zabiera głos w sprawie tęczowych flag na pomnikach: "TO NIE SĄ MOJE METODY DZIAŁANIA"

Gorzkaprawda 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Problem z lgbt jest taki, że dotyczy seksualności, na którą nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej, w urzędach, szkołach, na paradach i manifestach. Powinny być legalne związki partnerskie, ale jednocześnie powinno być to coś, co zostaje w czterech ścianach, podobnie jak heteroseksualizm. To nie jest powód do dumy ani do wstydu, ale jest czymś tak intymnym, że wywalanie tego na wierzch jest conajmniej niesmaczne. A wmawianie dzieciom, że mogą sobie wybrać płeć, że może się okazać że są homoseksualne, jest niczym innym jak mieszaniem im w glowach i zaburzaniem kształtującej się osobowości. Garstka rzeczywiście okaże się homoseksualna, ale to tę garstkę należy otoczyć szczególną opieką i szacunkiem, a nie mieszać w to ogół, bo nikomu to nie będzie służyć, ani dzieciom które będą w przyszłości hetero, ani tej garstce o odmiennych preferencjach. Dlatego głęboki wdech i krok do tyłu. Osoby nieheteronormatywne należy uszanować i zapewnić im podstawowe prawa (związki partnerskie - prawo do dziedziczenia, do informacji medycznej etc), ale od szkodliwego tęczowego lgbt należy się mocno dystansować i potępiać każdą chorą akcję i próbę przewrotu.