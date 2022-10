Katarzyna Warnke jest "załamana polskim rządem" i DROŻYZNĄ. "Mam SKROMNIEJSZE życie towarzyskie"

Jestem załamana tym, że Polska nie dostaje wciąż pieniędzy z Unii Europejskiej, ale rozumiem, dlaczego i nie jestem załamana Unią, tylko polskim rządem, który doprowadza do sytuacji konfliktu i Polacy nie mogą dostać tych pieniędzy. Byłyby one dzisiaj niezbędne - zauważa wyraźnie zawiedziona politykami celebrytka.

Ja bym nie mówiła o sobie, to, że ja sobie czegoś nie kupię - to jest nic. Ale to, że komuś zabraknie pieniędzy na jedzenie, to jest prawdziwy problem i będziemy musieli się nad tym wszyscy pochylić. Myślę, że, jak zwykle, dostają ludzie, którzy mają najtrudniej - zauważa empatycznie i wyraża nadzieję na reakcje ze strony rządzących: