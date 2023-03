Katarzyna Warnke ZAKRYŁA tatuaż, który był symbolem jej miłości z Piotrem Stramowski. Aktor komentuje

O dziwo, jak dotąd będącym w trakcie rozwodu celebrytom udaje się nie prać publicznie brudów (co nie zdarza się w show biznesie zbyt często) i wypowiadać o sobie nawzajem z godną podziwu klasą. Nawet jeśli niebawem już byli małżonkowie wciąż mają do siebie głęboki żal, obojgu udaje się to świetnie zamaskować.

Katarzyna Warnke zakryła sobie tatuaż, który był symbolem jej miłości do Piotra Stramowskiego

Podobnie jak jej eks, Kasia także postanowiła ruszyć do przodu i nie rozpamiętywać dłużej trwającego prawie dekadę związku. Chcąc raz na zawsze zamknąć ten rozdział swojego życia, 45-latka postanowiła przerobić tatuaż na nadgarstku, który zrobiła sobie wspólnie z mężem, symbolizujący ich wielką miłość. W efekcie kółko zastąpił wąż . W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Stramowski wyznał, czy go to dotknęło.

Aktor o układach z niebawem już byłą żoną

My mamy super relację z Kaśką - przekonuje. Mam wrażenie, że ta relacja jest lepsza niż była wcześniej, co jest ciekawe. Tym bardziej jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Jak ktoś chce sobie zmienić, ten tatuaż, to on już spełnił swoje zadanie. To było kiedyś, to się wydarzyło. Mamy z tego wspomnienia, więc można to zmieniać.