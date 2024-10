Katarzyna Warnke zaprosiła kamery do swojego apartamentu. Na ścianie ma obraz od... BYŁEJ TEŚCIOWEJ. Ładny?

Ochotę kocham bardzo i mieszkałam tu wcześniej, zanim to mieszkanie zostało kupione. Było do całkowitego remontu. Sama je projektowałam, bez pomocy architekta - wyznała przed kamerami dumna aktorka.

Tak mieszka Katarzyna Warnke. Pochwaliła się obrazem od byłej teściowej

Mieszkanie aktorki jest bardzo klimatyczne oraz eklektyczne. We wnętrzach dominują odcienie złota, brązu i biel oraz dodatki w stylu retro. W salonie największą uwagę bez wątpienia zwraca ogromny obraz. Autorką dzieła jest Teresa Stramowska, mama jej byłego męża, a jednocześnie babcia Helenki. Aktorka nie ukrywała, że to wyjątkowy gest.

To jest kopia obrazu Rousseau, który wisi w MoMA [Museum of Modern Art - red.]. Namalowała go babcia Heleny, czyli Teresa Stramowska, która jest znakomitą kopistką. W ten obraz została wmontowana moja malutka córeczka, która miała wtedy chyba roczek. Jest to zatem wierna kopia poza tą postacią dziecka. Dla mnie to wzruszający gest ze strony babci i pamiątka na całe życie dla mojego dziecka - stwierdziła.