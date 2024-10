Katarzyna Warnke gorzko o relacji z mamą: "Miałyśmy różne napięcia i kłopoty". Wspomniała też o nieżyjącym tacie

Myślicie że facet przeciętny zwiążę się z bezrobotna kobieta? Przeszkadza im brak pracy u kobiety? Zastanawiam się czy moja sąsiadka jest tylko wyjątkiem- może i ładna rzecz gustu ale leń totalny, do pracy nie chodzi od lat, i z dumą mówi że "zajmuje się domem " a jej facet jest fajny, zastanawiam się co on w niej widzi... Mnie mama uczyła że trzeba być samodzielnym bo niesamodzielnych kobiet faceci nie szanują, dlatego też teraz ja też nie szanuję takich ludzi nieważne czy facet czy kobieta. Uważam że to lenie. Czy facetom przeszkadza brak pracy u kobiety? Jakie macie doświadczenia?