Katarzyna Warnke rozprawia na temat bycia singielką: "Zaczęło się nowe życie". Wyjawiła też, czy poszukuje kandydata na PARTNERA

Emerytury 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

!!!Tusk chce byśmy pracowali do 70. Wkrótce roboty od elona Muska a potem chińskie produkowane na potęgę sterowane sztuczną inteligencją trafia pod strzechy jak video DVD MP3 GPS smartfony samochody elektryczne chat gpt a teraz roboty wyposażenie w sztuczną inteligencję która w dodatku codziennie się uczy czegoś nowego. Początkowo będą prac sprzątać odkurzać podawać jedzenie. W fabryce będą pracowały za ludzi nie będą chorować narzekać że mało zarabiają i tego czego się nauczą będzie można skopiować i wgrać do kolejnego . Początkowo będą to drogie piorunami urządzenia jak pierwsze komputery PC. Potem będą szybsze i tańsze jak dzisiejsze smartfony. Ludzie staną się problemem dla systemu. Będą siedzieć jako bezrobotni w domu I pobierali bezwarunkowy dochód podstawowy w walucie cyfrowej CBDC central bank digital currency 💲 cyfrowej walucie banku centralnego. Już na mazurach były pilotażowe programy rozdawania ludziom pieniędzy za siedzenie w domu. Minimalna kwota na przetrwanie. Śmieciowa kwota i ludzie żyjący jak w gettcie bez pracy ale z dochodem zbyt małym by żyć i zbyt dużym by umrzeć. Gdy ci ludzie będą niepotrzebni zrobi się pandemie i znikną problemy