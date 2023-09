Katarzyna Zielińska pochwaliła się DRUGĄ KREACJĄ z "drugiego ślubu" z mężem. Postawiła na odważny krój (FOTO)

mania 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Ja uwazam, ze to dobry pomysl aby odnawiac slub. Jesli malzenstwo jest udane, to nalezy sie z tego cieszyc a nawet celebrowac. W dzisiejszych czasach, kiedy malzenstwa tak latwo sie rozpadaja, to takie odnowienie slubu to pokazanie swiatu, ze jednak mozna zyc w zgodzie w malzenstwie. Czasami wymaga to wysilku, pewnych kompromisow z jednej i z drugiej strony, bo zycie z druga osoba wymaga wzajemnej empatii i szacunku.