Katarzyna Zielińska PONOWNIE WZIĘŁA ŚLUB! Pokazała, co działo się przed kościołem (ZDJĘCIA)

Ooooo 27 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Dziwne dla mnie to odnawianie. Na 20 rocznicę wydaliśmy coś w stylu Garden party dla najbliższej rodziny ,wspominaliśmy co się wydarzyło przez te 20 lat ale tylko dlatego to zrobiliśmy bo zbiegło się to z moją i męża 40 więc potrójna impreza