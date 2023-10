Kate Middleton i książę William zaszli Meghan Markle za skórę? W tle jej rzekomy powrót na Instagram...

gosc 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ponoć Klaskacz jest obecnie bardzo zapracowany, do nowej pracy kupił sobie japońskie organy i by na swoje wydatki miała Agatka - ukochana jego kobieta, Piotruś gra na tych organach tybylcom w knajpie do kotleta! Dawajcie namiary, co to za knajpka! 🍿