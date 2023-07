Kate Middleton i Roger Federer rozwijają znajomość na oczach żony tenisisty. Wyglądała na NIEPOCIESZONĄ (ZDJĘCIA)

We wtorek Kate uświetniła swoją obecnością kolejny dzień rozgrywek. Słynąca ze swojego wysublimowanego gustu oraz poczucia estetyki Brytyjka i tym razem nie zawiodła, jeśli chodzi o modną stylizację, zachwycając w białej plisowanej spódnicy, perfekcyjnie skrojonej marynarce w kolorze pastelowej zieleni marki Balmain za ponad 10 tysięcy złotych oraz pasujących do całości szpilkach.

U boku księżnej próżno było szukać księcia Williama. Zamiast royalsa pojawił się za to Roger Federer, który przez cały mecz zabawiał nową koleżanką rozmową, sprawiając, że wyraźnie rozbawiona Kate co chwilę wybuchała gromkim śmiechem. Co ciekawe, świadkiem rozkwitu tej znajomości była małżonka tenisisty, Miroslava Federed, związana ze Szwajcarem od 15 lat. Nawet jeśli Słowenka poczuła ukłucie zazdrości na widok męża zaśmiewającego się wniebogłosy z księżną Walii, 45-latka nie dała tego po sobie poznać. Dopiero, gdy mąż pochylił się do ukochanej, by do niej zagaić, na jej twarzy pojawił się delikatny grymas niezadowolenia.