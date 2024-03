Kate Middleton i William są wstrząśnięci plotkami o rozwodzie. Znajomy ujawnia, co zamierzają

Amerykanka 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Ona jest zmęczona plotkami o ich rozwodzie i będzie to wyjaśniała???? Przecież to jest chore! Czy to nie o pudel wymyślił? Cała ta sytuacja jest nienormalna! Kto przy zdrowych zmysłach ukrywa się przed światem będąc osobą tak publiczną? Nawet Celine Dion będąc tak strasznie chora i strasznie wychudzona pokazuje się światu i nie boi się, nie ukrywa się, nie oszukuje, nie kombinuje…. a tu royalsi i zero klasy! Zero! Nie dziwię się, że Harry uwolnił się od nich! Życzę mu wszystkiego najlepszego!