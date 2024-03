Kate Middleton jednak NIE WRÓCI prędko do pełnienia obowiązków? Informacja o jej udziale w uroczystości już zniknęła

Buuuuu 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hej, nie chcę brać nikogo na litość. Pisać płaczliwych historii. Mogłabym, ale chcę po prostu poprosić o pomoc. Jeśli ktoś czuje się na siłach i nie nadszarpnie to czyjegoś życia, budżetu za mocno. Wypłatę mam do 15. Zazwyczaj do 10 już mam, ale mam taką biedę.. że w lodówce tylko masło. Żyję sama. Wynajmuje mieszkanie na które idzie znaczną część wypłaty. Na życie zostaje mało co. Nie żyje ponad stan. Nie pamiętam kiedy sobie coś kupiłam. Żyję normalnie wegetacją, ale tak jak teraz jeszcze nie miałam. Zacznę chyba jeść przysłowiowy tynk ze ściany. Więc gdyby ktoś chciał wspomóc na coś żeby przeżyć SKROMNIE. Na chleb czy zupki chińskie byłabym wdzięczna bardzo. I wzruszona też ;) Stępień Agata, 41 10 20 2498 00008 1020 745 6124 konto w p. k. o. Gdyby ktoś coś to z góry bardzo dziękuję. I ściskam moooocno! Miłego tygodnia!