Kate Middleton jest "BARDZO CHORA"?! "Jest gorzej, niż ktokolwiek przypuszcza"

Holly 3 min. temu

Że jest grubo pisaliśmy już wcześniej, jest to niebywała sytuacja na dworze a brak jakichkolwiek informacji i ukrywanie księżnej Kate zdumiewajacy. Wieści coraz gorsze a robienie dobrej miny przez rodzinę tez dziwne i wygląda na ustawkę bo zdjęcie Kate jadącej z matką pokazuje twarz chorej Kate bo to ona jest na tym zdjęciu. Król Karol III równiez zle wygląda i jest pewne, że z oczywistych powodów prawda o stanie jego zdrowie nie jest podawana. Co mozna myslęc w takim razie ? Że wszystko jest do czasu a potem to sie wraca.