Kate Middleton POPRAWIAŁA URODĘ? Eksperci co do jednego nie mają wątpliwości. "To może być efekt uboczny"

Dla wielu Kate Middleton to ikona stylu i naturalna piękność. Niektórym więc aż trudno uwierzyć w to, że żona księcia Williama mogłaby korzystać z pomocy chirurgów plastycznych. W mediach od czasu do czasu pojawiają się jednak spekulacje, że Kate "odmłodniała", co widać ponoć po wyglądzie jej twarzy.