Kate Middleton nawiedza uniwersytet w beżowej stylizacji za "SKROMNE" 8 tysięcy. Oszczędna? (ZDJĘCIA)

Od DM: HiM pojechali konwojem składającym się z 7-miu samochodów wokół jednej przecznicy, aby wziąć udział we wtorek w NY na Festiwalu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. HiM opuścili garaż w pobliżu hotelu Equinox w Hudson Yards, skręcili w lewo na 33rd Street zgodnie z ulicą jednokierunkową, by znaleźć się w innym garażu na 33-200 (czyli do 60 m) stóp od pierwszego. Na ulicach Manhattanu konwój tej świadomej ekologicznie pary złożony z siedmiu pochłaniających paliwo i zaciemnionych SUV-ów był otoczony przez wynajętą przebraną eskortę policji (której nie zapłacili umówioną kwotę). Jej strój był czymś, co większość ludzi założyłaby na wieczorne wyjście.