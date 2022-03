Kate Middleton przechadza się po dżungli i zachwyca sylwetką na uroczystym przyjęciu w Belize (ZDJĘCIA)

Książę William i Kate Middleton bez wątpienia są jednymi z najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Ostatnie dni pokazały jednak, że nie we wszystkich zakątkach świata małżonkowie cieszą się podobną sympatią, co wśród Brytyjczyków. Kilka dni temu książę i księżna Cambridge zawitali do Belize w związku z platynowym jubileuszem królowej Elżbiety II. Tamtejsi mieszkańcy nie zareagowali jedna na wieść o przyjeździe pary ze szczególnym entuzjazmem - w wiosce Indian Creek odbyły się nawet protesty, podczas których ludność skandowała: "William, wynocha z naszej ziemi".