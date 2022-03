Ubawieni Kate i William dokazują w Belize. Nie widzieli protestów w wiosce obok? (ZDJĘCIA)

Tone deaf 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

To tak na serio oni, którzy przyczynili się do niewolnictwa i rozwoju nierolniczej pracy na tych plantacjach jadą na nie zobaczyć jak wyglądają te plantacje, na których niewolnicy byli zmuszani do pracy ponad sił? Czy oni na prawdę w tym nic złego nie widzą? Właściciel ziemi protestuje przeciwko oddaniu im swojej ziemi, a oni w blasku fleszy jakby nigdy nic wizytówki by sobie plantację.