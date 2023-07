Kate Middleton straciła panowanie nad emocjami podczas wizyty w Polsce. "Wyraz twarzy wyglądał SZOKUJĄCO" (ZDJĘCIA)

Księżna Kate i książę William od wielu lat stanowią zgrany duet, a ich związek wychwalany jest na całym świecie. Biorąc pod uwagę historie miłosne brytyjskiej rodziny królewskiej - ich relacja wydaje się wręcz nudna. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie byli bohaterami wielkiego skandalu. O domniemanym romansie księcia Williama co jakiś czas rozpisują się media, wspominając jego znajomość z Rose Hanbury.

Nie da się jednak ukryć, że małżeństwo Williama i Kate uchodzi za udane, a media co jakiś czas zachwycają się ich nienaganną prezencją. Ich wizerunek również uchodzi za idealny, ale zdarzają się drobne wpadki. Ekspertka do spraw mowy ciała, na łamach "Daily Mirror" przyjrzała się między innymi wizycie małżonków w Polsce w 2017 roku. Okazuje się, że jej zdaniem nastrój Kate nie był wówczas najlepszy i to jeden z tych niewielu razy, kiedy księżna straciła panowanie nad swoimi emocjami.