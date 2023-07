Sieć obiegło ARCHIWALNE zdjęcie Kate Middleton. Internauci zwracają uwagę na włosy: "Zupełnie INNE" (FOTO)

Stare fotografie Kate to rzadkość

Stare, prywatne fotografie, na których jest księżna Kate, należą raczej do rzadkości. Niedawno wyciekło jednak jej archiwalne zdjęcie z przyjaciółmi. Widzimy na nim uśmiechniętą Kate Middleton w towarzystwie dwóch kolegów, prawdopodobnie z czasów szkolnych. Pozują na trybunach podczas, jak się domyślamy, wydarzenia sportowego. Przyszła księżna ma na sobie ciemny golf, szal i granatową kurtkę. Aura najwyraźniej nie była zbyt sprzyjająca.

Co jest nie tak z włosami księżnej?

Pod zdjęciem księżnej Walii od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani royalsów zwracają uwagę na to, że księżna niewiele się zmieniła od swoich młodzieńczych lat. Na pewno wyszczuplała, jednak wciąż zachowuje naturalność i piękny uśmiech.

Będzie piękną królową; Tutaj była bardziej naturalna, ale teraz nie ma już życia prywatnego; Wygląda słodko, bo nie jest jeszcze taka szczupła na twarzy ; To jest jej naturalny kolor? Zupełnie inny niż teraz! – czytamy w komantarzach.

Jedna z bardziej dociekliwych obserwatorek dopatrzyła się, że przed laty Kate miała inny odcień włosów. Trudno jednak powiedzieć, czy jest to jej naturalny kolor. Ostatnio fryzjer księżnej wygadał się, że teraz Kate dopasowuje odcień kosmyków do pory roku, ale i tak zmienia go na maksymalnie dwa tony ciemniejszy lub jaśniejszy od naturalnego.