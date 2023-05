Kate Middleton w zwiewnej sukience za 15 tysięcy złotych mknie na spotkanie z uczniami (ZDJĘCIA)

Mimo przeróżnych zakazów księżna Kate wie, jak oczarować świat swoimi stylizacjami. Ostatnio wybrała się na spotkanie z uczniami w Londynie z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Zdrowia Psychicznego. Żona księcia Williama od lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Jest patronką londyńskiego Centrum Anny Freud, które wspiera i szkoli młode umysły. Właśnie do tej organizacji Kate udała się w czwartek, by móc porozmawiać również z założycielami tego centrum. Tematem przewodnim tegorocznego tygodnia zdrowia jest lęk. Księżna dołączyła do uczniów szkół średnich, aby przekonać się, jak radzą sobie z własnymi lękami.