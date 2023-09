Kate Middleton z plastrami na palcach i w "starym" garniturze emanuje ELEGANCJĄ podczas wizyty w więzieniu dla mężczyzn (ZDJĘCIA)

Księżna Kate słynie ze swoich eleganckich i zawsze idealnie dobranych do okazji strojów. Nic więc dziwnego, że na mszy mającej uczcić pierwszą rocznicę śmierci Elżbiety II Middleton jak zwykle sprostała wysokim oczekiwaniom fanom jej stylu i zachwyciła w perfekcyjnie uszytej kreacji. Żona księcia Williama miała na sobie bordową, podkreślającą jej smukłą sylwetkę, sukienkę do połowy łydki. "Look" uzupełniały eleganckie nakrycie głowy w kolorze stylizacji oraz szpilki.