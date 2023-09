Elegancka Kate Middleton czci pamięć królowej Elżbiety II w pierwszą rocznicę śmierci monarchini (ZDJĘCIA)

W piątek minął rok, odkąd legendarnej królowej z nami nie ma. Najbliżsi Elżbiety II nie zapomnieli oczywiście o uczczeniu pierwszej rocznicy jej odejścia. 8 września brytyjska rodzina królewska odpowiednio się zorganizowała, by godnie celebrować 12 miesięcy bez panującej 70 (!) lat monarchini. Podczas gdy król Karol III i królowa Camilla wzięli udział w prywatnej mszy w kościele Crathie Kirk w Szkocji , książę William i księżna Kate udali się do katedry św. Dawida w Pembrokeshire.

Pojawiając się w zachodniej Walii, przyszły monarcha i jego ukochana postawili na eleganckie stylizacje. Middleton tradycyjnie zwróciła na siebie uwagę, prezentując się w starannie dobranej do okoliczności kreacji. Mama trójki dzieci miała na sobie bordową, podkreślającą jej smukłą sylwetkę, sukienkę do połowy łydki. "Look" uzupełniały eleganckie nakrycie głowy w kolorze stylizacji oraz szpilki.