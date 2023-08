Kate Middleton zaproponowała Dolly Parton spotkanie, ale piosenkarka ODRZUCIŁA propozycję. Gwiazda zdradziła powód

Marta 46 min. temu zgłoś do moderacji 15 12 Odpowiedz

Przepraszam, że pytam może o tak głupią rzecz, ale nurtuje mnie to bardzo. Czy 4 latkowie jeżdżą na wycieczki autokarowe w Waszych przedszkolach? Jeśli tak, to w jaki sposób korzystają z toalet publicznych? Takie ubikacje są wysokie i wiadomo że za duże jak na drobnego 4 latka o średnim wzroście 100 cm. Z tego co wiem, takie dzieci muszą same radzić sobie w takich sytuacjach. Czy ktoś mógłby mnie "oświecić?