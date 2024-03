Kate Middleton złamała królewską zasadę?! Zagraniczne tabloidy piszą o przyjęciu "strategii WYSOKIEGO RYZYKA"

Cyrk 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Donald Tusk w Bukareszcie. To jest koniec czasów pokoju i początek ery przedwojennej. W domyśle w planach wojna. Inny cytat Przed Polską zadanie. I najtrudniejsze decyzję od dziesięcioleci. Panie premierze jakie zadanie i kto nam.je wyznacza. Z tego co pamiętam to kilkadziesiąt lat temu była wojna. Holownia krzyczy że wdepcze w ziemię 😭 Putina. Calaeutmropa pcha Polskę do wojny