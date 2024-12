Kate Middleton znów pokazała się publicznie

Na początku 2024 roku rodzina królewska poinformowała, że Kate Middleton zmaga się z nowotworem. Informacja wstrząsnęła fanami royalsów na całym świecie. Przez kilka miesięcy przyszła królowa nie pokazywała się publicznie, co u wielu osób budziło niepokój. Na szczęście we wrześniu Kate ogłosiła, że zakończyła chemioterapię, ale jej droga do pełnego wyzdrowienia jeszcze jest długa.