Kate Middleton wydała oświadczenie ws. stanu zdrowia! "Zakończyłam chemioterapię, ale moja droga do wyleczenia jest długa"

Kate Middleton wydała oświadczenie ws. stanu zdrowia

Gdy lato dobiegło końca, nie potrafię opisać ulgi, jaką poczułam, że w końcu zakończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas, jako rodziny, niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze. (...) Robię, co mogę, aby "uwolnić" się od raka (...) Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal brać każdy dzień takim, jaki jest. Nie mogę się jednak doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku kolejnych publicznych wystąpień w nadchodzących miesiącach - stwierdziła.