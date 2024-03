Księżna Kate chorowała już wcześniej. Wiadomo, z jakimi dolegliwościami musiała się borykać

Anita 23 min. temu zgłoś do moderacji 99 25 Odpowiedz

Czyli to pewnie nowotwór jamy brzusznej… Kurczę, tak sobie teraz myśle - nie tak dawno musiała się tłumaczyć z przerobionego zdjęcia i czytać multum plotek na temat romansu jej męża (domiemanego)…jakby to, ze choruje to malo