Kate Middleton została "ZRANIONA I OBRAŻONA" przez Harry'ego i Meghan. Królewska ekspertka obnaża kulisy rodzinnego konfliktu

O napiętych relacjach między Sussexami a pozostałymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej mówi się już od kilku lat. Rzekomy konflikt między księciem Williamem oraz księciem Harrym pogłębił się w 2020 roku, kiedy to rudowłosy arystokrata i jego małżonka postanowili zrezygnować oficjalnie z pełnienia królewskich obowiązków i wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Na drodze do naprawienia rodzinnych relacji stanął też z pewnością głośne wywiady w amerykańskich mediach, a także dokument, w którym Harry i Meghan Markle ochoczo wbijali szpile royalsom.

Napięte relacje w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Do pojednania wciąż daleko

Ostatnim momentem, kiedy "wielka czwórka", czyli synowie króla Karola III i ich małżonki zostali sfotografowani razem były wydarzenia związane ze śmiercią i pogrzebem królowej Elżbiety II nieco ponad rok temu. Z kolei na początku września, kiedy książę Harry chciał zatrzymać się na noc w Zamku Windsor, w związku ze swoją jednodniową wizytą w Londynie, miał ponoć usłyszeć odmowę. Zdaje się więc, że rodzinna sytuacja jest w ostatnich miesiącach wyjątkowo napięta.

Królewska ekspertka ujawnia, że Meghan i Harry "zranili i obrazili" Kate Middleton

W przeciwieństwie do Sussexów, aktywni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej nigdy nie odnieśli się do krążących w mediach rewelacji o konflikcie z księciem Harrym i Meghan Markle. Temat powraca jednak jak bumerang, m.in. dzięki osobom z otoczenia royalsów, które postanawiają uchylić rąbka tajemnicy na temat królewskich niesnasek. Właśnie na taki ruch zdecydowała się była korespondentka królewska BBC Jennie Bond, która udzieliła wywiadu magazynowi "OK!". Ekspertka mówiła m.in. o Kate Middleton i jej odczuciach wobec rodzinnych waśni.

Przychodzi taki moment, że trzeba po prostu zaakceptować, że szczęśliwe rodziny to nie gra, w którą może grać każdy. Catherine poczuła się zraniona i obrażona tym, co powiedzieli Harry i Meghan, ale ona i William stanowią bardzo silny zespół i podejrzewam, że razem doszli do wniosku, że rozłamu między nimi a Harrym nie da się załatać w najbliższej przyszłości - tłumaczyła Bond.

Jakie są szanse na pojednanie między księciem Williamem i księciem Harrym? Ekspertka ocenia

Królewska ekspertka stwierdziła, że ​​podobnie jak jego ojciec "William potrafi być porywczy, lecz Kate potrafi go uspokoić". Kobieta zaznaczała, że ich małżeństwo opiera się na przyjaźni, a silna więź z żoną miała pomóc księciu w przetrwaniu rozłąki z bratem. Jennie stwierdziła, że Kate i William obecnie nie rozważają w ogóle pojednania z Harrym i Meghan.

Zamknęli umysły na taką możliwość i postanowili żyć dalej - skwitowała.

