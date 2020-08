Kate Moss zaciąga się papieroskiem, opalając się na jachcie z córką i młodszym kochankiem (ZDJĘCIA)

W ciągu jednego dnia potrafiła wciągnąć 3 gramy kokainy i wypić litr wódki. Jak skomentowali lekarze, był to najlepszy trunek do podtrzymania jej wyglądu - pisała dziennikarka Maureen Callahan w swojej książce Champagne Supernovas.

Ponoć Moss skończyła już z narkotykami, ale za to dogadza sobie w inny sposób. 46-letnia gwiazda znalazła młodszego kochanka i w jego towarzystwie delektuje się urokami życia. 33-letni Nikołaj von Bismarck , który może pochwalić się tytułem hrabiego, towarzyszy Kate podczas rejsu luksusowym jachtem po morzu śródziemnym.

Nastoletnia córka gwiazdy również usiłuje zostać modelką, ale póki co nie odnosi na tym polu większych sukcesów. Kto by się jednak tym przejmował, mając do dyspozycji luksusowy jacht mamy...