Ikona stylu Kate Moss zabiera córkę na zakupy w sieciówce. Podobne? (FOTO)

W obliczu nadciągającej nieubłaganie katastrofy klimatycznej i rosnącej świadomości tego, jak wyglądają warunki produkcji w przemyśle odzieżowym, nawet nasze ukochane gwiazdy zaczęły powoli zwracać się w stronę nieco zapomnianych lumpeksów , omijając coraz bardziej szerokim łukiem podejrzanie tanie "sieciówki". Pro-ekologiczny trend nie dotarł jednak najwyraźniej do wszystkich sław, czego wyraz dała ostatnio ikona mody Kate Moss , odwiedzając jeden z najbardziej kontrowersyjnych sklepów z konfekcją.

Podążając za stylową gromadką fotoreporterom udało się uchwycić jeszcze jeden zabawny szczegół. Kate nie spostrzegła mianowicie, że jej okulary przeciwsłoneczne są wyraźnie przekrzywione. Zdarza się to co prawda każdemu, ale w jej konkretnym przypadku widok ten natychmiast nasuwa skojarzenia do bardziej imprezowych lat, kiedy znana była jako główna propagatorka wyglądu à la "kokainowy szyk".