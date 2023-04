Katie Holmes z 17-letnią córką Suri spacerują po lotnisku. Podobne? (ZDJĘCIA)

Katie samotnie wychowuje 17-letnią córkę Suri. Ojciec nastolatki - Tom Cruise nie uczestniczy w ich życiu. Celebrytka, w niezwykle osobistym wywiadzie na początku kwietnia, mówiła, że pragnie zapewnić bezpieczeństwo swojej nastoletniej córce. To, co było dla mnie naprawdę ważne w przypadku mojej córki, ponieważ była tak widoczna w młodym wieku, to to, że naprawdę chcę ją chronić – powiedziała Katie Holmes w wywiadzie do magazynu Glamour.