Młodzieńcza Katie Holmes czaruje na okładce "Glamour" i opowiada o córce: "Musiałam ją CHRONIĆ"

Katie Holmes długo dochodziła do siebie po dramatycznym rozstaniu z Tomem Cruisem, który ponoć przez 5 lat małżeństwa "przeciągnął ją przez piekło". Nic dziwnego, że aktorka podjęła decyzję, by owładnięty manią kontroli gwiazdor nie był obecny w życiu ich córki Suri. Gwiazda dołożyła wszelkich starań, by wyrwać dziewczynkę ze szponów scjentologów i zapewnić jej normalne życie z dala od sekty.