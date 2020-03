Katy Perry szczerze o związku z Orlando Bloomem: "Między nami jest dużo napięcia"

Kilka dni temu Katy Perry i Orlando Bloom zaskoczyli świat informacją, że już wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami. Piosenkarka postanowiła ogłosić radosną nowinę w nietypowy sposób - ciążowy brzuszek zaprezentowała w teledysku do swojego najnowszego singla Never Worn White.

Obecnie wszystko wskazuje na to, że gwiazdorska para podchodzi do relacji niezwykle poważnie. Nie jest jednak tajemnicą, że w przeszłości Perry i Bloom kilka razy rozstawali się i schodzili. Ostatnio Katy gościła w programie On Air With, gdzie zdradziła światu, że w jej związku nie zawsze bywa kolorowo.